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ВСУ разгромили колонну из 300 штурмовиков и бронемашин на Запорожском направлении (видео)

Фото: ВСУ разгромили колонну из 300 штурмовиков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Оккупанты бросили более 300 штурмовиков и десятки бронемашин в массированную атаку на Запорожском направлении. ВСУ нанесли врагу сокрушительный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

По данным военных, под вечер 16 апреля, на украинские позиции, в частности на сектор, который держит 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, выдвинулись колонны вражеской техники с пехотой.

Их общее количество - более трех сотен штурмовиков и около 40 единиц бронированной техники:

  • БМП,
  • БТР,
  • танки,
  • квадроциклы.

"Отражение массированной атаки стало примером эффективного взаимодействия различных боевых подразделений", - подчеркнули военные.

По данным бригады, аэроразведка вовремя обнаружила вражеские колонны, благодаря чему операторы БПЛА начали уничтожать технику за 8 километров до украинских позиций.

Одновременно подключилась ствольная артиллерия, которая нанесла по врагу мощный удар. Только незначительной части россиян удалось прорваться сквозь огневую завесу и дойти на расстояние поражения стрелкового оружия.

"Этих недобитков из минометов, пулеметов и автоматов гоняла уже наша пехота. Бой длился более двух часов и закончился затемно", - сообщили в бригаде.

Его результат - уничтожено 29 единиц вражеской бронированной техники и около 140 штурмовиков.

"Мы не потеряли ни одной позиции. В этот вечер россиянам наваляли так, что они это надолго запомнят. Те, что выжили", - подытожили военные.

Потери России

Напомним, что за последние сутки, с 19 на 20 апреля, потери российской армии составили более 900 солдат. В то же время воины ВСУ уничтожили:

  • 49 артсистем,
  • 64 дрона,
  • 112 единиц автотехники противника.

Заметим, что, как сегодня сообщил Генеральный штаб ВСУ, российские военные до сих пор продолжают активно действовать на Покровском направлении.

Подробнее о ситуации по всем направлениям фронта, можно узнать в отчете Генштаба.

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