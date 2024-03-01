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ЗСУ розгромили елітну штурмову групу росіян на Авдіївському напрямку (відео)

Архівне фото: ЗСУ розгромили елітну штурмову групу росіян на Авдіївському напрямку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Авдіївському напрямку розгромили елітну групу російських штурмовиків і зафіксували цей процес на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду.

"Розгром елітної російської штурмової групи 15 окремої гвардійської бригади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що воїни 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий наступ, ліквідувавши окупантів та їхню техніку на Авдіївському напрямку.

Воїни повідомили, що це сталося завдяки успішному влучанню роти ударних дронів у взаємодії з легендарними екіпажами "Бредлі".

Ситуація на Авдіївському напрямку

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки Донецької області, яка перебувала під загрозою оточення ворогом. 18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів із міста.

При цьому російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами, тиснуть на навколишні села. 26 лютого ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване за 6 км від Авдіївки. Крім того, 27 лютого ЗСУ відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що російські війська мають локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Це пов'язано з кількома чинниками, хоча ситуація на цій ділянці фронту залишається динамічною.

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