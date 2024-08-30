ЗСУ розбили російських штурмовиків на Торецькому напрямку, трьох взяли у полон (відео)

Що відбувається на фронті

Найважчим напрямком фронту залишається Покровський. У ЗСУ зазначаються, що Покровськ потрібно розглядати не як окреме місто, а як напрямок Вугледар-Курахове-Покровськ.

Ситуація у Покровську складна, жителів просять оперативно евакуюватися. Про ситуацію у місті - детальніше у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, окупанти активно атакують на Торецькому напрямку, це друга за інтенсивністю боїв ділянка фронту.

Більше про те, з якими викликами зіткнеться Україна восени - у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.