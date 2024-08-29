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Покровськ потрібно розглядати як напрямок, а не окреме місто: у ЗСУ пояснили причину

Покровськ, Четвер 29 серпня 2024 15:09
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Покровськ потрібно розглядати як напрямок, а не окреме місто: у ЗСУ пояснили причину Фото: у ЗСУ пояснили, чому росіяни зосередилися на Покровську (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Покровськ потрібно розглядати не як окреме місто, а як напрямок фронту Вугледар-Курахове-Покровськ. На цій лінії ворог наступав і буде наступати, щоб перехопити ініціативу.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

"Покровськ варто розглядати не як окреме місто, а завжди потрібно розглядати як напрямок Вугледар-Курахове-Покровськ. Тоді ми можемо розуміти, що ця лінія є напрямковою для ворога. Зрозуміло, що там у наших Збройних сил якість підрозділів, чи стан справ абсолютно різний. Це пов'язано з дуже багатьма моментами й викликами", - сказав він.

Тимочко наголосив, що Вугледар-Курахове-Покровськ - це напрямок, на який ворог наступав і буде наступати, щоб спробувати перехопити ініціативу. За його словами, російський диктатор Володимир Путін дав наказ ще у 2021 році захопити Донецьку область. Тому росіяни задіяли всі сили та засоби стратегічного рівня, які у них є.

"Оскільки Путін розуміє, що наближаються певні переговорні, миротворчі процеси, перші великі серйозні засідання саміту миру, а на нього він заходить із дуже поганої позиції. Донецька область не зайнята, на Курщині його війська відступають, на Харківщині не досягнуто жодних оперативних успіхів, навіть тактичних, російські війська або в обороні або відступають північніше Харківщини", - заявив Тимочко.

Представник Сухопутних військ додав, що було зафіксовано перекидання частини військ з Курахівського напрямку. Як він зазначив, окупантам зараз доводиться переорієнтовувати велику кількість резервів на те, щоб поставити їх "на колеса" і з часом перекинути на прикриття лінії фронту у Курській області.

"Звичайно, що все таки всі сили та засоби, які в них були, концентрація, логістичні шляхи - все, що було вибудовано для масштабного наступу на Донеччину, вони зараз намагатимуться використати для того, щоб мати хоча б якийсь превентивний успіх", - зазначив військовий.

Покровськ потрібно розглядати як напрямок, а не окреме місто: у ЗСУ пояснили причину

скриншот deepstatemap.live

Бої за Покровськ

Зазначимо, що Покровський напрямок залишається найважчою ділянкою фронту протягом останніх місяців. Росіяни просунулися до околиць міста, а місцева влада закликає жителів терміново евакуюватися. З наступного тижня у Покровську перестануть працювати банки.

Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що на Покровському напрямку росіяни використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці. Щодня на вказаному напрямку відбувається понад 50 бойових зіткнень, а росіяни втрачають до 300 солдатів.

Детальніше про те, що відбувається у Покровську - у матеріалі РБК-Україна.

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