Покровськ потрібно розглядати як напрямок, а не окреме місто: у ЗСУ пояснили причину

Покровськ потрібно розглядати не як окреме місто, а як напрямок фронту Вугледар-Курахове-Покровськ. На цій лінії ворог наступав і буде наступати, щоб перехопити ініціативу.

"Покровськ варто розглядати не як окреме місто, а завжди потрібно розглядати як напрямок Вугледар-Курахове-Покровськ. Тоді ми можемо розуміти, що ця лінія є напрямковою для ворога. Зрозуміло, що там у наших Збройних сил якість підрозділів, чи стан справ абсолютно різний. Це пов'язано з дуже багатьма моментами й викликами", - сказав він.

Тимочко наголосив, що Вугледар-Курахове-Покровськ - це напрямок, на який ворог наступав і буде наступати, щоб спробувати перехопити ініціативу. За його словами, російський диктатор Володимир Путін дав наказ ще у 2021 році захопити Донецьку область. Тому росіяни задіяли всі сили та засоби стратегічного рівня, які у них є.

"Оскільки Путін розуміє, що наближаються певні переговорні, миротворчі процеси, перші великі серйозні засідання саміту миру, а на нього він заходить із дуже поганої позиції. Донецька область не зайнята, на Курщині його війська відступають, на Харківщині не досягнуто жодних оперативних успіхів, навіть тактичних, російські війська або в обороні або відступають північніше Харківщини", - заявив Тимочко.

Представник Сухопутних військ додав, що було зафіксовано перекидання частини військ з Курахівського напрямку. Як він зазначив, окупантам зараз доводиться переорієнтовувати велику кількість резервів на те, щоб поставити їх "на колеса" і з часом перекинути на прикриття лінії фронту у Курській області.

"Звичайно, що все таки всі сили та засоби, які в них були, концентрація, логістичні шляхи - все, що було вибудовано для масштабного наступу на Донеччину, вони зараз намагатимуться використати для того, щоб мати хоча б якийсь превентивний успіх", - зазначив військовий.

скриншот deepstatemap.live