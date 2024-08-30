ВСУ разбили российских штурмовиков на Торецком направлении, трех взяли в плен (видео)

На видео зафиксирована боевая работа воинов специального батальона "Шквал" и 5-го стрелкового батальона. Защитники во время зачистки населенного пункта взяли в плен трех штурмовиков. Остальные были уничтожены в бою.

После этого бойцы выполнили не менее сложную задачу - эвакуация. В это время враг непрерывно бил по населенному пункту из артиллерии, хотя знал о присутствии своих солдат в нем.

Пленным оказали к медицинской помощи. Украинские воины дождались сумерек и эвакуировали оккупантов из-под ударов их "товарищей".