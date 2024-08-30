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ВСУ разбили российских штурмовиков на Торецком направлении, трех взяли в плен (видео)

Фото: ВСУ разбили российских штурмовиков на Торецком направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины разбили группу российских штурмовиков на Торецком направлении. Трех оккупантов удалось взять в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Telegram.

На видео зафиксирована боевая работа воинов специального батальона "Шквал" и 5-го стрелкового батальона. Защитники во время зачистки населенного пункта взяли в плен трех штурмовиков. Остальные были уничтожены в бою.

После этого бойцы выполнили не менее сложную задачу - эвакуация. В это время враг непрерывно бил по населенному пункту из артиллерии, хотя знал о присутствии своих солдат в нем.

Пленным оказали к медицинской помощи. Украинские воины дождались сумерек и эвакуировали оккупантов из-под ударов их "товарищей".

 

 

Что происходит на фронте

Самым трудным направлением фронта остается Покровское. В ВСУ отмечаются, что Покровск следует рассматривать не как отдельный город, а как направление Угледар-Курахово-Покровск.

Ситуация в Покровске сложная, жителей просят оперативно эвакуироваться. О ситуации в городе - подробнее в материале РБК-Украина.

Кроме того, оккупанты активно атакуют на Торецком направлении, это второй по интенсивности боев участок фронта.

Больше о том, с какими вызовами столкнется Украина осенью - в нашем материале.

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