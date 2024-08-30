ЗСУ розбили російських штурмовиків на Торецькому напрямку, трьох взяли у полон (відео)

Українські воїни розбили групу російських штурмовиків на Торецькому напрямку. Трьох окупантів вдалося взяти у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу у Telegram.

Після цього бійці виконали не менше складне завдання - евакуація. У цей час ворог безперервно бив по населеному пункту з артилерії, хоча знав про присутність своїх солдатів в ньому.

На відео зафіксована бойова робота воїнів спеціального батальйону "Шквал" та 5-го стрілецького батальйону. Захисники під час зачистки населеного пункту взяли у полон трьох штурмовиків. Решта була знищена в бою.

Що відбувається на фронті

Найважчим напрямком фронту залишається Покровський. У ЗСУ зазначаються, що Покровськ потрібно розглядати не як окреме місто, а як напрямок Вугледар-Курахове-Покровськ.

Ситуація у Покровську складна, жителів просять оперативно евакуюватися. Про ситуацію у місті - детальніше у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, окупанти активно атакують на Торецькому напрямку, це друга за інтенсивністю боїв ділянка фронту.

Більше про те, з якими викликами зіткнеться Україна восени - у нашому матеріалі.

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