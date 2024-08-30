ЗСУ розбили російських штурмовиків на Торецькому напрямку, трьох взяли у полон (відео)
Українські воїни розбили групу російських штурмовиків на Торецькому напрямку. Трьох окупантів вдалося взяти у полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу у Telegram.
На відео зафіксована бойова робота воїнів спеціального батальйону "Шквал" та 5-го стрілецького батальйону. Захисники під час зачистки населеного пункту взяли у полон трьох штурмовиків. Решта була знищена в бою.
Після цього бійці виконали не менше складне завдання - евакуація. У цей час ворог безперервно бив по населеному пункту з артилерії, хоча знав про присутність своїх солдатів в ньому.
Полоненим надали домедичну допомогу. Українські воїни дочекалися сутінок та евакуювали окупантів з-під ударів їхніх "побратимів".
Що відбувається на фронті
Найважчим напрямком фронту залишається Покровський. У ЗСУ зазначаються, що Покровськ потрібно розглядати не як окреме місто, а як напрямок Вугледар-Курахове-Покровськ.
Ситуація у Покровську складна, жителів просять оперативно евакуюватися. Про ситуацію у місті - детальніше у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, окупанти активно атакують на Торецькому напрямку, це друга за інтенсивністю боїв ділянка фронту.
Більше про те, з якими викликами зіткнеться Україна восени - у нашому матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.