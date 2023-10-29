ЗСУ розбили колону окупантів біля Красногорівки: відео

На відео зафіксована робота артилерії 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

На опублікованих карах видно, як російська техніка йде у бік Красногорівки. Військові зазначають, що окупанти намагалися прорвати оборону українських захисників. Спроби ворога були безуспішними.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, цього місяця російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Раніше британська розвідка повідомляла, що після штурмів у районі Авдіївки втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%.

Також у Британії наголошують, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.