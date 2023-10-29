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ВСУ разбили колонну оккупантов возле Красногоровки: видео

Красногоровка, Воскресенье 29 октября 2023 14:22
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ВСУ разбили колонну оккупантов возле Красногоровки: видео Фото: ВСУ разбили колонну оккупантов возле Красногоровки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные разбили колонну оккупантов под Красногоровкой в Донецкой области. Защитники показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

На видео зафиксирована работа артиллерии 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

На опубликованных автомобилях видно, как российская техника идет в сторону Красногоровки. Военные отмечают, что оккупанты пытались прорвать оборону украинских защитников. Попытки врага были безуспешными.

Бои за Авдеевку

Напомним, в этом месяце российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Россияне активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Ранее британская разведка сообщала, что после штурмов в районе Авдеевки потери России в войне против Украины увеличились на 90%.

Также в Британии подчеркивают, что оккупанты бросили под Авдеевку до восьми бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются самыми большими среди российских войск за 2023 год.

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