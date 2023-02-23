ЗСУ розбили ДРГ ворога біля Куп'янська і контратакували південніше Бахмута: карти боїв ISW

Луганський напрямок: ЗСУ відбили атаки ДРГ ворога північніше Куп'янська

Війська РФ 22 лютого провели розвідувально-диверсійні операції на українсько-російському кордоні та на північний схід від Куп'янська. ЗСУ відбили напад російської розвідувальної групи в районі Болохівки (близько 40 км на північний схід від Куп'янська), змусивши ДРГ відступити до Росії. ДРГ окупантів також спробувала проникнути до району Фіголівки (приблизно 22 км на північний схід від Куп'янська).

Російські війська, ймовірно, намагаються збільшити темпи своїх наступальних операцій у районі Лимана. За словами російського блогера, окупанти на Куп'янському, Сіверському та Лиманському напрямках перейшли в наступ і просунулися до 5 км углиб. Повідомляється, що рельєф місцевості, ліс та українські укріплення ускладнюють наступ.

Деякі російські джерела спростували заяви щодо активізації наступальних операцій у західній частині Луганської області. Повідомляється, що війська РФ успішно проводять оборонні операції в Кремінському лісі і досягли деяких обмежених успіхів, які не можна віднести до категорії великих наступів.

Донецький напрямок: українські військові провели контратаки південніше Бахмута

Російські війська 22 лютого продовжували наступ у районі Бахмута. На кадрах із геолокацією, опублікованих 22 лютого, видно, що окупанти просувалися до шосе E40 на північ від Бахмута. Велике зосередження російських сил на північ від Бахмута підтверджує оцінку ISW про те, що російські сили, можливо, відмовилися від оточення Бахмута і натомість намагаються увійти до Бахмуту з півночі.

Російські блогери також стверджували, що українські сили завдали контратаки за позиціями бойовиків ПВК "Вагнера" за 3 км на південний захід від Івановського (2 км на південний захід від Бахмута).

Війська РФ також збільшили темпи операцій у районі Авдіївки, але 22 лютого не досягли значних територіальних успіхів. На кадрах із геолокацією видно, що російські війська трохи просунулися на північ від Веселого (6 км на північ від Авдіївки).

Також за даними російських джерел бої продовжуються на південних околицях Вугледара, ЗСУ контролюють домінуючу височину в цьому районі. Російські блогери підтвердили повідомлення про те, що українські військові завдали масованого удару по військових об'єктах у містах Донецької області в ніч із 21 на 22 лютого.

Південний напрямок: війська РФ намагалися наступати в Запорізькій області

РосЗМІ 22 лютого опублікували кадри, на яких нібито 205-а окрема мотострілецька бригада завдає ударів по українським позиціям у Херсонській області, що, ймовірно, демонструє незмінну відданість півдні України на тлі повідомлень про активізацію бойових дій на сході України.

Також за даними російських блогерів 22 лютого окупанти завдали раптового удару поблизу Кам'янського (30 км на південь від Запоріжжя), але просунутися не змогли.