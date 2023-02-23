RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ разбили ДРГ врага возле Купянска и контратаковали южнее Бахмута: карты боев ISW

Фото: украинские военные разбили ДРГ врага севернее Купянска (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные разбили ДРГ противника, которые пытались пересечь украинскую границу в Харьковской области, а также успешно контратаковали позиции боевиков ЧВК "Вагнера" у Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Луганское направление: ВСУ отбили атаки ДРГ врага севернее Купянска

Войска РФ 22 февраля провели разведывательно-диверсионные операции на украинско-российской границе и к северо-востоку от Купянска. ВСУ отразили нападение российской разведывательной группы в районе Болоховки (около 40 км к северо-востоку от Купянска), вынудив ДРГ отступить в Россию. ДРГ оккупантов также попыталась проникнуть в район Фиголевки (примерно 22 км к северо-востоку от Купянска).

Российские войска, вероятно, пытаются увеличить темп своих наступательных операций в районе Лимана. По словам российского блогера, оккупанты на Купянском, Сиверском и Лиманском направлениях перешли в наступление и продвинулись до 5 км вглубь. Сообщается, что рельеф местности, лес и украинские укрепления осложняют наступление.

Некоторые российские источники опровергли заявления об активизации наступательных операций в западной части Луганской области. Сообщается, что войска РФ успешно проводят оборонительные операции в Кременском лесу и добились некоторых ограниченных успехов, которые нельзя отнести к категории крупных наступлений.

Донецкое направление: украинские военные провели контратаки южнее Бахмута

Российские войска 22 февраля продолжали наступление в районе Бахмута. На кадрах с геолокацией, опубликованных 22 февраля, видно, что оккупанты продвигались к шоссе E40 к северу от Бахмута. Крупное сосредоточение российских сил к северу от Бахмута подтверждает оценку ISW о том, что российские силы, возможно, отказались от окружения Бахмута и вместо этого пытаются войти в Бахмут с севера.

Российские блоггеры также утверждали, что украинские силы нанесли контратаки по позициям боевиков ЧВК "Вагнера" в 3 км к юго-западу от Ивановского (2 км к юго-западу от Бахмута).

Войска РФ также увеличили темпы операций в районе Авдеевки, но 22 февраля не добились значительных территориальных успехов. На кадрах с геолокацией видно, что российские войска немного продвинулись к северу от Веселого (6 км к северу от Авдеевки).

Также по данным российских источников бои продолжаются на южных окраинах Угледара, ВСУ контролируют доминирующую возвышенность в этом районе. Российские блогеры подтвердили сообщение о том, что украинские военные нанесли массированный удар по военным объектам в городах Донецкой области в ночь с 21 на 22 февраля.

Южное направление: войска РФ пытались наступать в Запорожской области

РосСМИ 22 февраля опубликовали кадры, на которых якобы 205-я отдельная мотострелковая бригада наносит удары по украинским позициям в Херсонской области, что, вероятно, демонстрирует неизменную преданность югу Украины на фоне сообщений об активизации боевых действий на востоке Украины.

Также по данным российских блогеров 22 февраля оккупанты нанесли внезапный удар вблизи Каменского (30 км к югу от Запорожья), но продвинуться не смогли.

Напомним, что российские оккупанты не оставляют планов окружить Авдеевку Донецкой области. Для этого они бросили силы на Водяное и Невельское.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВСУВойска РФ