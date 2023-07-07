ЗСУ роблять неможливе, однак це потребує постійної допомоги союзинків, - Данілов

"У ході активних бойових дій українська армія робить неможливе, ламає всі усталені теорії й практики ведення сучасних війн. Сили оборони України успішно виконують завдання наступу і контрнаступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості задіяних сил і засобів. Реалізують завдання без переваги у повітрі. Випадок безпрецедентного характеру", - пише Данілов.

За словами секретаря РНБО, Збройні сили здійснюють унікальні операції без критичної першості в усіх компонентах, як це заведено за існуючими стандартами. Жодна армія НАТО не має відповідного досвіду, який отримали ЗСУ. Водночас пріоритетом для України є життя наших військових. Сьогодні ми маємо значно менші втрати навіть в умовах наступу і контрнаступу, ніж росіяни.

"Але диво української стійкості потребує постійного і значно більшого постачання озброєння. Це питання - одне з головних на засіданнях Ставки, зусиль президента та уряду. І щоб не забувати: Росія - Карфаген сучасності і буде зруйнована", - додав Данілов.

Ситуація на фронті

Як пише Генеральний Штаб, наразі росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Згідно з даними Інституту вивчення війни, Збройні сили ведуть наступальні дії на Бахмутському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

За минулу добу наші воїни ліквідували ще 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 232810 одиниць особового складу.