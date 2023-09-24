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ЗСУ "ріжуть" логістику росіян на Бахмутському напрямку, одна траса вже обстрілюється

Фото: ЗСУ прострілюють трасу Бахмут - Горлівка (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони України працюють, щоб перерізати логістику ворога на Бахмутському напрямку. Одна з важливих трас вже прострілюється нашими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, це траса Бахмут - Горлівка, яка знаходиться за 3 км від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометів та БПЛА", - сказав він.

Російські окупанти ще мають декілька інших логістичних маршрутів, якими постачають забезпечення для угруповування у Бахмуті. Це і траси, які ведуть з окупованої території.

"Проте ми продовжуємо зараз різати ці шляхи й продовжимо це робити далі, аби знекровити російське угруповання на цьому напрямку і завдати йому максимальних втрат", - додав Євлаш.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Раніше у ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів.

Сьогодні речник Східного угруповування Євлаш повідомив про успіхи ЗСУ у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

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