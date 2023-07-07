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ЗСУ в районі Бахмута захопили території. Сирський показав роботу NLAW і Javelin

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Бахмут, П'ятниця 07 липня 2023 13:17
ЗСУ в районі Бахмута захопили території. Сирський показав роботу NLAW і Javelin Фото: ЗСУ захопили раніше окуповані території на Бахмутському напрямі 7 липня (ілюстрація/mil.in.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові просуваються на Бахмутському напрямку, відвойовуючи в окупантів раніше захоплені території. У цьому їм допомагають протитанкові комплекси NLAW і Javelin.

Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території", - розповів він.

Також генерал показав відео роботи 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут, де військові використали західні протитанкові комплекси NLAW та Javelin.

"Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт", - додав Сирський.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже близько місяця ведуть контрнаступ відразу на трьох напрямках - Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському. За даними спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, ЗСУ просунулися на більш ніж кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу.

При цьому, наразі відомо про звільнення 9 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, а також окупованих територій з 2014 року.

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