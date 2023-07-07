ЗСУ в районі Бахмута захопили території. Сирський показав роботу NLAW і Javelin
Українські військові просуваються на Бахмутському напрямку, відвойовуючи в окупантів раніше захоплені території. У цьому їм допомагають протитанкові комплекси NLAW і Javelin.
Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території", - розповів він.
Також генерал показав відео роботи 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут, де військові використали західні протитанкові комплекси NLAW та Javelin.
"Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт", - додав Сирський.
Контрнаступ ЗСУ
Українські військові вже близько місяця ведуть контрнаступ відразу на трьох напрямках - Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському. За даними спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, ЗСУ просунулися на більш ніж кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу.
При цьому, наразі відомо про звільнення 9 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, а також окупованих територій з 2014 року.
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