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ЗСУ ракетами ATACMS ударили по Керченській поромній переправі, її робота заблокована

Фото: військові уразили поромну переправу російських окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В ніч на сьогодні, 30 травня українські військові завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Варто зазначити, що цей об’єкт прикривали “сучасні” російські засоби ППО - “Панцир”, “Тор”, “Тріумф”. Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали “новітній” протиповітряний щит загарбників", - повідомили в Генштабі.

 Фото: військові завдали удару по Керченській поромній переправі (www.facebook.com/GeneralStaff)

За даними військових, у результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.

Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

Генштаб наголосив, що завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано.

Нагадаємо, ми також повідомляли, що в ніч на 30 травня українська розвідка уразила два російських катери в Криму.

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