RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ ракетами ATACMS ударили по Керченской паромной переправе, ее работа заблокирована

Фото: военные поразили паромную переправу российских окупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на сегодня, 30 мая украинские военные нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Стоит отметить, что этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако ракеты, стоящие на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков", - сообщили в Генштабе.

Фото: военные нанесли удар по Керченской паромной переправе (www.facebook.com/GeneralStaff)

По данным военных, в результате поражения существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.

Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

Генштаб подчеркнул, что благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана.

Напомним, мы также сообщали, что в ночь на 30 мая украинская разведка поразила два российских катера в Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымВойна в УкраинеВойна России против Украины