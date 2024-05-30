ВСУ ракетами ATACMS ударили по Керченской паромной переправе, ее работа заблокирована

"Стоит отметить, что этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако ракеты, стоящие на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков", - сообщили в Генштабе.

Фото: военные нанесли удар по Керченской паромной переправе (www.facebook.com/GeneralStaff)

По данным военных, в результате поражения существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.

Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

Генштаб подчеркнул, что благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана.