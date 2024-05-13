ЗСУ проводять зачистку на півночі Вовчанська: де тривають бої в Харківській області

Бої в Харківській області

Днями росіяни спробували прорвати оборону українських військ на півночі Харківської області і частково просунулися на цьому напрямку. Окупанти активно обстрілюють місто Вовчанськ, яке розташоване за п'ять кілометрів від кордону з РФ.

При цьому бійці "Російського добровольчого корпусу" опублікували відео, як на БТР знищують росіян, які намагалися закріпитися на північних околицях Вовчанська.

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