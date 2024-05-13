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ЗСУ проводять зачистку на півночі Вовчанська: де тривають бої в Харківській області

Архівне фото: ЗСУ проводять зачистку на півночі Вовчанська (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни проводять зачистку північних околиць Вовчанська в Харківській області від росіян. При цьому почалися бої за село Стариця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У відомстві повідомили, що на Харківському напрямку станом на 17:00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. 

"Наші підрозділи завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ", - пояснили військові.

Скріншот: Стариця (google.com/maps)

Також Генштаб повідомив, що почалося бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. А загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки. 

Бої в Харківській області

Днями росіяни спробували прорвати оборону українських військ на півночі Харківської області і частково просунулися на цьому напрямку. Окупанти активно обстрілюють місто Вовчанськ, яке розташоване за п'ять кілометрів від кордону з РФ.

При цьому бійці "Російського добровольчого корпусу" опублікували відео, як на БТР знищують росіян, які намагалися закріпитися на північних околицях Вовчанська.

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