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Російські добровольці з БТР обстріляли окупантів на околиці Вовчанська (відео)

Вовчанськ, Понеділок 13 травня 2024 18:24
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Російські добровольці з БТР обстріляли окупантів на околиці Вовчанська (відео) Архівне фото: російські добровольці з БТР обстріляли окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські добровольці беруть активну участь у відбитті атаки окупантів на околицях Вовчанська і ведуть по них вогонь із бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Російського добровольчого корпусу".

Зазначається, що росіяни намагаються закріпитися на території місцевого м'ясокомбінату та однієї з крайніх вулиць Вовчанська.

Тому бійці РДК ведуть по них вогонь і використовують для цього БТР-82А. На відео можна побачити, як по ворогу ведеться посилений вогонь з кулемета.

Російський наступ на Вовчанськ

Вовчанськ розташований на півночі Харківської області, фактично за п'ять кілометрів від державного кордону з РФ. Місто було в окупації кілька місяців 2022 року, але вже восени було звільнене.

Днями окупанти пішли в наступ на місто знову, поки що до околиць населеного пункту доходять лише розрізнені групи, які знищуються українськими військами. Водночас начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко заявив, що Вовчанськ "перетворюється" на Бахмут або Мар'їнку через постійні удари росіян із повітря.

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