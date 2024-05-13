ВСУ проводят зачистку на севере Волчанска: где идут бои в Харьковской области

В ведомстве сообщили, что на Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Количество боевых столкновений увеличилось до 12.

"Наши подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине населенного пункта Волчанск", - пояснили военные.

Скриншот: Старица (google.com/maps)

Также Генштаб сообщил, что началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. А общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники.