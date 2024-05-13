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ВСУ проводят зачистку на севере Волчанска: где идут бои в Харьковской области

Архивное фото: ВСУ проводят зачистку на севере Волчанска (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины проводят зачистку северных окраин Волчанска в Харьковской области от россиян. При этом начались бои за село Старица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В ведомстве сообщили, что на Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Количество боевых столкновений увеличилось до 12. 

"Наши подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине населенного пункта Волчанск", - пояснили военные.

Скриншот: Старица (google.com/maps)

Также Генштаб сообщил, что началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. А общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники. 

Бои в Харьковской области

На днях россияне попытались прорвать оборону украинских войск на севере Харьковской области и частично продвинулись на этом направлении. Оккупанты активно обстреливают город Волчанск, который расположен в пяти километрах от границы с РФ.

При этом бойцы "Русского добровольческого корпуса" опубликовали видео, как на БТР уничтожают россиян, пытавшихся закрепиться на северных окрестностях Волчанска.

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