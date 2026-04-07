ЗСУ провели унікальну операцію з британськими дронами Malloy T-150, - ЗМІ

Місія, яку виконував 426-й полк безпілотних систем морської піхоти, тривала два місяці. Раніше цей міст намагалися знищити авіацією та ракетами HIMARS, але конструкція виявилася занадто міцною для ударів зверху.

"Мости відносно легко зруйнувати знизу. Але вони спроектовані таким чином, що зверху є надзвичайно міцними", - пояснив виданню полковник Олексій Булахов, командир полку.

Ключову роль у прориві зіграла необачність окупантів. Українські військові вявили в соціальній мережі Instagram фото російського солдата під опорами мосту. Це дозволило інженерам детально вивчити вразливі місця конструкції знизу.

Протягом 60 днів дрони Malloy T-150 здійснили 30 вильотів, доставивши загалом 1,5 тонни вибухівки. 50-кілограмові кумулятивні заряди опускали на тросах точно в слабкі зони опор. Після низки вибухів фінальний ракетний удар остаточно обвалив споруду. Тепер логістика РФ на островах Дніпра залежить від човнів, які є легкою ціллю для ЗСУ.

Унікальність полягає в тому, що безпілотник Malloy T-150 - не бойова система. Цей безпілотник, розроблений компанією Malloy Aeronautics, розроблявся для насамперед мирного застосування.

"Спочатку задуманий винахідником новозеландського походження Крісом Маллоєм як літаючий мотоцикл для випасу худоби в австралійській глибинці, він перетворився на логістичний безпілотник, що перевозить припаси військам на передовій", - пише видання.

Malloy T-150 обрали для місії, оскільки його електродвигун не має теплового сліду та працює дуже тихо, що дозволило підлітати до мосту непомітно вночі. Сам дрон має захист від засобів РЕБ (глушіння GPS). Але головне - він може підіймати до 68 кг, що дозволило використовувати потужні заряди.