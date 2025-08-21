ЗСУ провели спецоперацію у Джанкої: уражено російські потяги з пальним

Зауважимо, що раніше сьогодні стало відомо, що українська розвідка провела унікальну атаку в районі Залізного Порту.

Військові розповіли, що дрон із лазерною підсвіткою навів ракету по катеру РФ, знищивши його разом з усім екіпажем.

Варто відзначити й те, що за минулу добу українські військові відбили майже 190 ворожих атак. Найбільше бойових дій ворог проводив на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

