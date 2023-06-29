ЗСУ провели низку атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області: карти боїв ISW

Українські військові провели кілька розвідувальних атак на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а також просунулися у Донецькій та Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Українські та російські війська 28 червня провели низку локальних атак на південь від Кремінної. За повідомленням Генштабу України, окупанти провели безуспішні наступальні операції в районі Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).
Також у Міністерстві оборони РФ заявили, що російські війська відбили атаки ЗСУ в районі Кузьміно (3 км на південний захід від Кремінної) та Веселого.
На кадрах з геолокацією, опублікованих 27 червня, видно, що ЗСУ просунулися на північ від Оріхово-Васильівки (11 км на північний захід від Бахмута). За даними росЗМІ, українські військові просунулися в районі Кліщіївки, а також вели атаки по всій лінії зіткнення від Яківлівки до Курдюмівки.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі населених пунктів Роздолівка, Оріхово-Василівка, Богданівка (5 км на північний захід від Бахмута) та Біла Гора (12 км на південний захід від Бахмута).
Окупанти також провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка – Донецьк. Російські блогери стверджували, що війська РФ безуспішно атакували поблизу Первомайського, і що російські війська ведуть штурмові операції на південь від Мар'їнки.
У ніч на 27 червня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Російські джерела спробували виправдати удар, заявивши, що українські командири були в ресторані, хоча експерти ISW не виявили доказів, які б підтверджували це твердження.
Декілька джерел стверджували, що українські сили завдавали ударів у районі Рівнополя у бік Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки). Російські блогери повідомляли, що українські війська зайняли нові позиції на лінії Рівнопіль - Старомайорське і просунулися у бік Приютного.
ЗСУ також продовжували контрнаступ у західній частині Запорізької області. За даними росЗМІ, що українські війська намагалися атакувати на південний схід від Оріхова в районі Луговського і в напрямку Роботино.
Також на кадрах із геолокацією, опублікованих 27 червня, видно російські повітряно-десантні війська, які діють в Олешках.
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