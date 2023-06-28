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Українські бійці з "Ігли" збили російський штурмовик Су-25 (відео)

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Україна, Середа 28 червня 2023 20:32
Українські бійці з "Ігли" збили російський штурмовик Су-25 (відео) Фото: російський штурмовик Су-25 (goodfon.ru)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" за допомогою ПЗРК "Ігла" збили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригади.

"Сьогодні бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр "Едельвейс" за допомогою ПЗРК "Ігла" збили російський винищувач Су-25.Дякуємо хлопцям за їхню роботу!", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, наразі ворог зосередив основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Втрати Росії в Україні

Станом на 28 червня, втрати Росії у війні в Україні склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 227 100 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 ББМ і 6 артсистем.

Як повідомили в Міноборони, втрати російських окупантів у війні зростають майже щодня. Це пов'язано з недосвідченими російськими солдатами на фронті та професіоналізмом ЗСУ.

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