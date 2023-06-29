ВСУ провели ряд атак на левом берегу Днепра в Херсонской области: карты боев ISW

Украинские военные провели несколько разведывательных атак на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Украинские и российские войска 28 июня провели ряд локальных атак южнее Кременной. По сообщению Генштаба Украины, оккупанты провели безуспешные наступательные операции в районе Белогоровки (10 км к югу от Кременной).
Также в Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска отразили атаки ВСУ в районе Кузьмино (3 км к юго-западу от Кременной) и Веселого.
На кадрах с геолокацией, опубликованных 27 июня, видно, что ВСУ продвинулись к северу от Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута). По данным росСМИ, украинские военные продвинулись в районе Клещиевки, а также вели атаки по всей линии соприкосновения от Яковлевки до Курдюмовки.
В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе населенных пунктов Роздоловка, Орехово-Васильевка, Богдановка (5 км к северо-западу от Бахмута) и Белая Гора (12 км к юго-западу от Бахмута).
Оккупанты также провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк. Российские блогеры утверждали, что войска РФ безуспешно атаковали вблизи Первомайского, и что российские войска ведут штурмовые операции южнее Марьинки.
В ночь на 27 июня россияне нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Российские источники попытались оправдать удар, заявив, что украинские командиры были в ресторане, хотя эксперты ISW не обнаружили доказательств, подтверждающих это утверждение.
Несколько источников утверждали, что украинские силы наносили удары в районе Ровнополя в сторону Старомайорского (9 км к югу от Большой Новоселки). Российские блогеры сообщали, что украинские войска заняли новые позиции на линии Ровнополь - Старомайорское и продвинулись в сторону Приютного.
ВСУ также продолжали контрнаступление в западной части Запорожской области. По данным росСМИ, что украинские войска пытались атаковать юго-восточнее Орехова в районе Луговского и в направлении Роботино.
Также на кадрах с геолокацией, опубликованных 27 июня, видны российские воздушно-десантные войска, действующие в Олешках.
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