ЗСУ просуваються на Запорізькому і Бахмутському напрямках: карти боїв ISW

Українські сили досягли обмежених територіальних здобутків у західній частині Запорізькій області та продовжили контрнаступальні операції на південь від Оріхова. Також, ЗСУ наступали на північному та південному флангах Бахмута і просунулися в районі Кліщіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Сьогодні вночі, 21 липня, в Одеській області було чути не менше двох вибухів. Після цього Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування противником ракетного озброєння в регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.