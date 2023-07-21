ЗСУ просуваються на Запорізькому і Бахмутському напрямках: карти боїв ISW

Українські сили досягли обмежених територіальних здобутків у західній частині Запорізькій області та продовжили контрнаступальні операції на південь від Оріхова. Також, ЗСУ наступали на північному та південному флангах Бахмута і просунулися в районі Кліщіївки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович
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"Південна вісь"
Сьогодні вночі, 21 липня, в Одеській області було чути не менше двох вибухів. Після цього Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування противником ракетного озброєння в регіоні.
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