ВСУ продвигаются на Запорожском и Бахмутском направлениях: карты боев ISW

Украинские силы достигли ограниченных территориальных достижений в западной части Запорожской области и продолжили контрнаступательные операции к югу от Орехова. Также ВСУ наступали на северном и южном флангах Бахмута и продвинулись в районе Клещиевки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Сегодня ночью, 21 июля, в Одесской области было слышно не менее двух взрывов. После этого воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения противником ракетного вооружения в регионе.

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