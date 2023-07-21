ЗСУ просуваються на Запорізькому і Бахмутському напрямках: карти боїв ISW

Українські сили досягли обмежених територіальних здобутків у західній частині Запорізькій області та продовжили контрнаступальні операції на південь від Оріхова. Також, ЗСУ наступали на північному та південному флангах Бахмута і просунулися в районі Кліщіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські сили проводили обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, 20 липня. Геолокаційні кадри показують, що російські сили нібито просунулися через шосе Куп’янськ-Сватове на південь від Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового).

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки на південний захід від Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська). Заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович сказав, що нещодавно російські війська спробували здійснити обмежений наступ на лінії Куп’янськ-Лиман, але українські війська відбили російські напади.

Російські джерела стверджували, що українські сили продовжують обмежені наступальні операції на схід від Куп'янська та поблизу Кремінної.

Бої у Донецькій області

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на північному та південному флангах Бахмута та досягли обмежених успіхів 20 липня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися в лісовому районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Командир 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький повідомив, що українські сили успішно атакували підрозділи російської 72-ї мотострілецької бригади і загони "Шторм-Z" та просунулися на 1800 метрів у напрямку Бахмута.

Російські "воєнкори" стверджували, що невеликі українські штурмові групи за підтримки легкої бронетехніки наступали в районі Дубово-Василівки (7 км на північний захід від Бахмута) і що українські війська просунулися в напрямку Ягідного (безпосередньо на північний захід від Бахмута) і біля траси E40 (Бахмут – Слов’янськ) в Оріхово-Василівці.

Російське джерело заявило, що тривають важкі бої біля Кліщіївки, де українські війська ведуть наземні штурми. Деякі російські "воєнкори" стверджували, що українські сили утримують висоти біля Кліщіївки та намагалися просунутися в напрямку Андріївки та в районі Курдюмівки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували українські сили поблизу Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута), Кліщіївки, Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Повідомляється, що українські війська продовжували обмежені наступальні дії вздовж лінії Авдіївка–Донецьк.

"Південна вісь"

Російські джерела заявили, що українські сили чисельністю в роту за підтримки танків і бронетехніки атакували російські позиції поблизу Вугледара на заході Донецької області

Українські військові повідомили, що українські сили продовжували контрнаступальні дії на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей і досягли невизначених успіхів.

Російські джерела стверджували, що українські сили наступали в напрямку Урожайного і просунулися в районі Новодонецького.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно контратакували з метою повернення позицій на північ від Приютного. Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська здійснили невдалі контратаки в напрямку Новодарівки, щоб повернути втрачені позиції поблизу Рівнопілля.

Українські сили досягли обмежених територіальних здобутків у західній частині Запорізькій області та продовжили контрнаступальні операції на південь від Оріхова 20 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 липня, показують, що українські сили незначно просунулися на північний схід від Роботиного.

У Генштабі України повідомляли, що українські війська наступали в напрямках Мала Токмачка-Вербове та Новоданилівка-Роботине. Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили зайняли нові позиції на північний схід від Роботиного та на захід від Новопокровки.