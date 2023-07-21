ВСУ продвигаются на Запорожском и Бахмутском направлениях: карты боев ISW

Украинские силы достигли ограниченных территориальных достижений в западной части Запорожской области и продолжили контрнаступательные операции к югу от Орехова. Также ВСУ наступали на северном и южном флангах Бахмута и продвинулись в районе Клещиевки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские силы проводили ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, 20 июля. Геолокационные кадры показывают, что российские силы якобы продвинулись через шоссе Купянск-Сватово к югу от Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватового).

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки юго-западнее Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска). Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сказал, что недавно российские войска попытались осуществить ограниченное наступление на линии Купянск-Лиман, но украинские войска отразили российские нападения.

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжают ограниченные наступательные операции к востоку от Купянска и вблизи Кременной.

Бои в Донецкой области

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на северном и южном флангах Бахмута и достигли ограниченных успехов 20 июля. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвинулись в лесном районе Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Командир 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Белецкий сообщил, что украинские силы успешно атаковали подразделения 72-й мотострелковой бригады и отряды "Шторм-Z" и продвинулись на 1800 метров в направлении Бахмута.

Російські "воєнкори" стверджували, що невеликі українські штурмові групи за підтримки легкої бронетехніки наступали в районі Дубово-Василівки (7 км на північний захід від Бахмута) і що українські війська просунулися в напрямку Ягідного (безпосередньо на північний захід від Бахмута) і біля траси E40 (Бахмут – Слов'янськ) в Оріхово-Василівці.

Российский источник заявил, что продолжаются тяжелые бои у Клещиевки, где украинские войска ведут наземные штурмы. Некоторые российские "военкоры" утверждали, что украинские силы удерживают высоты возле Клищиевки и пытались продвинуться в направлении Андреевки и в районе Курдюмовки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские силы вблизи Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута), Клищиевки, Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки), Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Сообщается, что украинские войска продолжали ограниченные наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк.

"Южная ось"

Российские источники заявили, что украинские силы численностью в роту при поддержке танков и бронетехники атаковали российские позиции вблизи Угледара на западе Донецкой области.

Украинские военные сообщили, что украинские силы продолжали контрнаступательные действия на административной границе Донецкой и Запорожской областей и добились неопределенных успехов.

Российские источники утверждали, что украинские силы наступали по направлению Урожайного и продвинулись в районе Новодонецкого.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно контратаковали с целью возвращения позиций к северу от Приютного. Российский "военкор" утверждал, что российские войска совершили неудачные контратаки в направлении Новодаровки, чтобы вернуть утраченные позиции вблизи Ровнополья.

Украинские силы достигли ограниченных территориальных достижений в западной части Запорожской области и продлили контрнаступательные операции к югу от Орехова 20 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 20 июля, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись северо-восточнее Роботиного.

В Генштабе Украины сообщали, что украинские войска наступали в направлениях Малая Токмачка-Вербовое и Новоданиловка-Роботино. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы заняли новые позиции к северо-востоку от Роботиного и к западу от Новопокровки.