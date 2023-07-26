ЗСУ просуваються у Запорізькій області, військові захопили ворожий "Орлан-10"

Ситуація в Запорізькій області

"Сили оборони продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У районі Старомайорського мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Шершень додав, що противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного у Запорізькій області. Разом з тим противник продовжує здійснювати потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Також у Запорізькій області ворог зосереджує головні зусилля на запобіганні подальшого просування ЗСУ.

Обстановка в районі Авдіївки та Мар'їнки

За словами Шершеня, попри значні втрати російських окупантів, особливо коли йдеться про артилерійські засоби, тривають ворожі штурми на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

"Даємо відсіч, не втрачаємо позицій, в районі Мар'їнки відбулось 15 боєзіткнень. На Авдіївському напрямку під вогнем ворожих літаків українські військові відбили ворожі атаки на околицях міста", - сказав речник.

Втрати окупантів

Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими складають:

безповоротні - 65 окупантів;

санітарні - 141 окупант;

у полон здалися двоє осіб.

Було знищено 13 одиниць озброєння та військової техніки. Військовим вдалося посадити та захопити ворожий безпілотник "Орлан-10".

Наступальні дії українських військових

Українські військові продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, ЗСУ мали успіх у районі Старомайорського.

За даними Генштабу, за минулу добу на фронтах в Україні відбулось 26 бойових зіткнень. ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

The New York Times пише, що наступ українських військ під Кремінною Луганської області дозволить розірвати логістику російських окупантів. Після цього буде можливість зайти у тил Бахмута.