ЗСУ наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Українські військові продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, ЗСУ мали успіх у районі Старомайорського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Так, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ мають успіх у районі Старомайорського (deepstatemap.live)

"У районі Старомайорського мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного Запорізької області. Водночас продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - розповів Ковальов.

Росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного (deepstatemap.live)

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямку. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, однак зазнає значних втрат. На цій ділянці фронту тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, за минулу добу на фронтах в Україні відбулось 26 бойових зіткнень. ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Ступочок та біля Диліївки.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 26 липня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 243 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 22 артсистеми.