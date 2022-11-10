ВСУ продвигаются по всему фронту на юге Украины: обновлена карта боевых действий

Фото: ВСУ продвигаются по всему фронту на юге Украины (GettyImages)

Украинские войска продолжают продвигаться на юге нашей страны. Под контроль ВСУ переходят населённые пункты Херсонской и Николаевской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту войны DeepStateMAP.