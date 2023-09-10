ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, росіяни втратили більше 200 військових

Українські воїни протягом доби просунулись більше ніж на 1 кілометр на Таврійському напрямку. Втрати ворога склали 226 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Протягом доби артилерійські підрозділи виконали 1391 вогневе завдання. Втрати ворога склали 226 осіб, серед яких: 72 ліквідованих;

149 поранених;

5 полонених. Також наші воїни знищили 27 одиниць військової техніки противника, зокрема: 3 танки;

2 ББМ;

3 артилерійські системи та міномети;

2 РСЗВ;

9 БпЛА;

5 одиниць автомобільної техніки;

3 одиниці спеціальної техніки. "Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога", - додав Тарнавський. Ситуація на фронті Як розповідає Генеральний штаб Збройних сил України, протягом 9 вересня, українські воїни ліквідували ще 490 російських терористів. Також було знищено десяток танків й 22 артилерійські установки. За словами речника об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, військові продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку. Зокрема звільнили 1,5 квадратних кілометрів території у районі Роботиного.