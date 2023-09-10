ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, росіяни втратили більше 200 військових
Українські воїни протягом доби просунулись більше ніж на 1 кілометр на Таврійському напрямку. Втрати ворога склали 226 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Протягом доби артилерійські підрозділи виконали 1391 вогневе завдання.
Втрати ворога склали 226 осіб, серед яких:
- 72 ліквідованих;
- 149 поранених;
- 5 полонених.
Також наші воїни знищили 27 одиниць військової техніки противника, зокрема:
- 3 танки;
- 2 ББМ;
- 3 артилерійські системи та міномети;
- 2 РСЗВ;
- 9 БпЛА;
- 5 одиниць автомобільної техніки;
- 3 одиниці спеціальної техніки.
"Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога", - додав Тарнавський.
Ситуація на фронті
Як розповідає Генеральний штаб Збройних сил України, протягом 9 вересня, українські воїни ліквідували ще 490 російських терористів. Також було знищено десяток танків й 22 артилерійські установки.
За словами речника об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, військові продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку. Зокрема звільнили 1,5 квадратних кілометрів території у районі Роботиного.
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