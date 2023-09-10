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ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, росіяни втратили більше 200 військових

Неділя 10 вересня 2023 11:18
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ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, росіяни втратили більше 200 військових Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни протягом доби просунулись більше ніж на 1 кілометр на Таврійському напрямку. Втрати ворога склали 226 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Протягом доби артилерійські підрозділи виконали 1391 вогневе завдання.

Втрати ворога склали 226 осіб, серед яких:

  • 72 ліквідованих;
  • 149 поранених;
  • 5 полонених.

Також наші воїни знищили 27 одиниць військової техніки противника, зокрема:

  • 3 танки;
  • 2 ББМ;
  • 3 артилерійські системи та міномети;
  • 2 РСЗВ;
  • 9 БпЛА;
  • 5 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 одиниці спеціальної техніки.

"Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога", - додав Тарнавський.

Ситуація на фронті

Як розповідає Генеральний штаб Збройних сил України, протягом 9 вересня, українські воїни ліквідували ще 490 російських терористів. Також було знищено десяток танків й 22 артилерійські установки.

За словами речника об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, військові продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку. Зокрема звільнили 1,5 квадратних кілометрів території у районі Роботиного.

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