ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок

ЗСУ у східній частині Харківської області продовжували атаки. Українські війська зайшли в Богуславку та Борівську Андріївку за 30 км на захід від Сватового та поблизу кордону між Харківською і Луганською областями.

Російські сили все ще контролюють трасу R66 (Сватове-Кремінна). Вона є важливою транспортною артерією, тому окупанти намагаються втримати цю ділянку фронту.

Аналітики вважають, що на захист Сватового Росія кине першу гвардійську танкову армію та частини 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії, яка раніше перебувала у Харківській області.

За даними української карти, ЗСУ продовжують наступ не лише в районі Сватового, але й поблизу Лимана, поступово просуваючись до Кремінної Луганської області.

Донбас

За словами аналітиків ISW, російські окупанти прагнуть посилити контроль над Донецьким аеропортом. Тому російська армія веде бойові дії в районі Авдіївки, біля Первомайського та Невельського.

Водночас до Бахмута перекинули підрозділи бойовиків ПВК "Вагнера", аби прорвати оборону ЗСУ. Оскільки у цьому районі росіяни протягом декількох місяців не мали успіхів.

За інформацією ISW, окупанти побоюються, що найближчими днями українські сили можуть розпочати контратаку на східній лінії фронту Донецької області та західній лінії Запорізької області.

Херсонська область

Минулої доби ЗСУ досягли значних успіхів на півночі Херсонської області. Українські захисники звільнили низку населених пунктів та зайняли щонайменше половину Дудчан. Цей населений пункт на північному сході Херсонської області важливий, бо лежить уздовж траси Т0403. Вона проходить вздовж західного берега річки Дніпро в районі Берислава - Нової Каховки.

Аналітики стверджують, що ЗСУ зможуть закріпитися на

Дудчани, але поблизу нього ще йдуть бої. Офіційно про звільнення села поки не повідомлялося.