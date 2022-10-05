ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро

На юге Украины подразделения ВСУ продолжают активное наступление и освобождают населенные пункты на севере Херсонской области. В то же время украинские защитники пытаются продвинуться вблизи Сватово.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW) и карту боевых действий Deepstatemap.
ВСУ в восточной части Харьковской области продолжают атаки. Украинские войска зашли в Богуславку и Боровскую Андреевку в 30 км к западу от Сватово и вблизи границы между Харьковской и Луганской областями.
Российские силы все еще контролируют трассу R66 (Сватово-Кременная). Она является важной транспортной артерией, поэтому оккупанты пытаются удержать этот участок фронта.
Аналитики считают, что на защиту Сватово Россия бросит первую гвардейскую танковую армию и части 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии, ранее находившейся в Харьковской области.
По данным украинской карты, ВСУ продолжают наступление не только в районе Сватово, но и вблизи Лимана, постепенно продвигаясь к Кременной Луганской области.
По словам аналитиков ISW, российские оккупанты стремятся усилить контроль над Донецким аэропортом. Поэтому российская армия ведет боевые действия в районе Авдеевки, возле Первомайского и Невельского.
В то же время в Бахмут перебросили подразделения боевиков ЧВК "Вагнера", чтобы прорвать оборону ВСУ. Поскольку в этом районе россияне в течение нескольких месяцев не имели успехов.
По информации ISW, оккупанты опасаются, что в ближайшие дни украинские силы могут начать контратаку на восточной линии фронта Донецкой области и западной линии Запорожской области.
За прошедшие сутки ВСУ достигли значительных успехов на севере Херсонской области. Украинские защитники освободили ряд населенных пунктов и заняли не менее половины Дудчан. Этот населенный пункт на северо-востоке Херсонской области важен, потому что лежит вдоль трассы Т0403. Она проходит вдоль западного берега реки Днепр в районе Берислава - Новой Каховки.
Аналитики утверждают, что ВСУ смогут закрепиться на
Дудчаны, но вблизи него еще идут бои. Официально об освобождении села пока не сообщалось.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов в нескольких областях Украины.
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