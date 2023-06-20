ЗСУ просуваються під Бахмутом, а росіяни атакують біля Куп'янська: карти боїв від ISW

Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії, в тому числі, українські бійці просунулись під Бахмутом та атакували ворожі позиції на кордоні Запорізької та Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інстиут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська здобули перемоги в районі Куп’янська та продовжили наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна 19 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, показують, що російські війська просунулися до північної частини Вільшани (приблизно 15 км на північний схід від Куп’янська) у невстановлений день.

У Генштабі України додатково повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового), Ямполівки (17 км на захід від Кремінної), Торського (14 км на захід від Кремінної), на захід від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної), Григорівки ( 10 км на південь від Кремінної), та Спірного (25 км на південь від Кремінної).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що російські війська ведуть активні наступальні дії на лінії Куп’янськ-Лиман, намагаючись повернути ініціативу.

Один російський військовий блогер стверджував, що підрозділи 76-ї гвардійської повітряно-десантної (ВДВ) дивізії вели наступальні дії під Кремінною. Інший російський вйськовий блогер заявив, що українські війська безуспішно намагалися прорвати російську оборону в районі Кремінної.

Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що підрозділи Центрального угруповання військ відбили три українські диверсійні групи на захід від Кремінної.

Бої на Донбасі

Українські війська продовжували контрнаступальні операції, тоді як російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Бахмута 19 червня. Російське джерело стверджувало, що українські війська просунулися поблизу Краснополівки (12 км на північний схід від Бахмута) і здійснили додаткові атаки поблизу Берхівки (6 км на північ від Бахмута), Ягідного (на північ від Бахмута), Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута), Озарянівки (13 км на південь від Бахмута).

Маляр заявила, що останній тиждень українські війська продовжували наступ на флангах до Бахмута. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили обмежені наступальні дії росіян поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Російські та українські війська здійснили обмежені атаки на лінії Авдіївка-Донецьк і досягли незначних успіхів станом на 19 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 червня, показують, що і українські, і російські війська просунулися поблизу Побєди (на південний захід від міста Донецька), вказуючи на те, що українські війська просувалися на південний схід від Побєди, а російські - на південь від Побєди.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Красногорівки (8 км на північ від Авдіївки), Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька), Побєди та Новомихайлівки (приблизно 30 км на південний захід від Донецька).

Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська також атакували поблизу Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки) та Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), а українські війська незначно просунулися поблизу Веселого (3 км на північний схід від Авдіївки).

На геолокаційних кадрах, опублікованих 18 червня, видно, як російські війська використовують танк Т-54 або Т-55 як бортовий саморобний вибуховий пристрій (ВБІП) поблизу Побєди, але українські сили знищили танк до того, як він досяг українських позицій. Російські війська раніше використовували старіші машини, такі як VBIED.

"Південна вісь"

Українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж адміністративного кордону між західною Донецькою та східною Запорізькою областями 19 червня. Міноборони Росії заявило, що підрозділи 40-ї окремої морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту відбили українську контратаку біля Новодонецького (10 км на південний схід від Великої Новосілки). ).

Російські військові блогери стверджують, що підрозділи 1-го окремого гвардійського мотострілецького батальйону і 37-ї мотострілецької бригад відбили українські сили поблизу Урожайного (10 км на південь від Великої Новосілки).

"Воєнкор" також стверджував, що російські війська відбили атаку поблизу Приютного (17 км на південний захід від Великої Новосілки). Український Генштаб повідомив, що російські сили здійснили обмежені наземні атаки поблизу Вугледара (30 км на схід від Великої Новосілки).

Українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області 19 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, показують, що українські сили звільнили П’ятихатки (23 км на південний захід від Оріхова).

Деякі російські джерела або стверджували, що російські війська тоді відбили П’ятихатки, або характеризували поселення як "сіру зону". Російські військові блогери стверджували, що тривають бої поблизу Новоданилівки (6 км на південь від Оріхова) та Роботиного (15 км на південь від Оріхова).

Російські джерела стверджували, що під П’ятихатками діють підрозділи добровольчого батальйону "Судоплатов", а під Оріховим - підрозділи 3-го батальйону 291-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу).

Російські джерела стверджують, що українські війська завдали ракетного удару по тилу Росії в окупованій Донецькій області. Російські джерела стверджували, що українські сили завдали удару HIMARS по Волновасі (54 км на південний захід від Великої Новосілки).

Ситуація на фронті 19 червня

Росіяни зосередили свої зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках Донецької області. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

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