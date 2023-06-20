ВСУ продвигаются под Бахмутом, а россияне атакуют возле Купянска: карты боев от ISW

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия, в том числе, украинские бойцы продвинулись под Бахмутом и атаковали вражеские позиции на границе Запорожской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Инстиут изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска одержали победы в районе Купянска и продолжили наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременной 19 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, показывают, что российские войска продвинулись к северной части Ольшаны (около 15 км к северо-востоку от Купянска) в неустановленный день.

В Генштабе Украины дополнительно сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватового), Ямполевки (17 км к западу от Кременной), Торского (14 км к западу от Кременной), к западу от Дибровы ( 5 км к юго-западу от Кременной), Григоровки (10 км к югу от Кременной), и Спорного (25 км к югу от Кременной).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что российские войска ведут активные наступательные действия на линии Купянск-Лиман, пытаясь вернуть инициативу.

Один российский военный блоггер утверждал, что подразделения 76-й гвардейской воздушно-десантной (ВДВ) дивизии вели наступательные действия под Кременной. Другой российский военный блоггер заявил, что украинские войска безуспешно пытались прорвать российскую оборону в Кременной.

Министерство обороны (МО) России заявило, что подразделения Центральной группировки войск отразили три украинских диверсионных группы к западу от Кременной.

Бои на Донбассе

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции, в то время как российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Бахмута 19 июня. Российский источник утверждал, что украинские войска продвинулись вблизи Краснополевки (12 км северо-восточнее Бахмута) и совершили дополнительные атаки вблизи Берховки (6 км севернее Бахмута), Ягодного (севернее Бахмута), Клищиевки (7 км юго-западнее) Бахмута), Курдюмовки (14 км юго-западнее Бахмута), Озаряновки (13 км южнее Бахмута).

Маляр заявила, что в последнюю неделю украинские войска продолжали наступление на флангах в Бахмут. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили ограниченные наступательные действия россиян вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута).

Российские и украинские войска совершили ограниченные атаки на линии Авдеевка-Донецк и добились незначительных успехов по состоянию на 19 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что и украинские, и российские войска продвинулись вблизи Победы (юго-западнее города Донецка), указывая на то, что украинские войска продвигались к юго-востоку от Победы, а российские - к югу от Победы.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Красногоровки (8 км к северу от Авдеевки), Марьинки (непосредственно юго-западнее Донецка), Победы и Новомихайловки (примерно 30 км юго-западнее Донецка).

Российский "военкор" утверждал, что российские войска также атаковали вблизи Водяного (7 км юго-западнее Авдеевки) и Степного (3 км северо-западнее Авдеевки), а украинские войска незначительно продвинулись вблизи Веселого (3 км северо-восточнее Авдеевки). .

На геолокационных кадрах, опубликованных 18 июня, видно, как российские войска используют танк Т-54 или Т-55 в качестве бортового самодельного взрывного устройства (ВБИП) вблизи Победы, но украинские силы уничтожили танк до того, как он достиг украинских позиций. Российские войска ранее использовали более старые машины, такие как VBIED.

"Южная ось"

Украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль административной границы между западной Донецкой и восточной Запорожской областями 19 июня. Минобороны России заявило, что подразделения 40-й отдельной морской пехотной бригады Тихоокеанского флота отразили украинскую контратаку возле Новодонецкого (10 км юго-восточнее Великой Новоселки). ).

Российские военные блоггеры утверждают, что подразделения 1-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона и 37-й мотострелковой бригад отразили украинские силы вблизи Урожайного (10 км к югу от Великой Новоселки).

"Военкор" также утверждал, что российские войска отбили атаку близ Приютного (17 км юго-западнее Великой Новоселки). Украинский Генштаб сообщил, что российские силы совершили ограниченные наземные атаки вблизи Угледара (30 км к востоку от Великой Новоселки).

Украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области 19 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, показывают, что украинские силы освободили Пятихатки (23 км юго-западнее Орехова).

Некоторые русские источники либо утверждали, что русские войска тогда отразили Пятихатки, либо характеризовали поселение как "серую зону". Российские военные блоггеры утверждали, что продолжаются бои вблизи Новоданиловки (6 км к югу от Орехова) и Роботиного (15 км к югу от Орехова).

Российские источники утверждали, что под Пятихатками действуют подразделения добровольческого батальона "Судоплатов", а под Ореховым - подразделения 3-го батальона 291-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа).

Российские источники утверждают, что украинские войска нанесли ракетный удар по тылу России в оккупированной Донецкой области. Российские источники утверждали, что украинские силы нанесли удар HIMARS по Волноваху (54 км юго-западнее Великой Новоселки).

Ситуация на фронте 19 июня

Россияне сосредоточили свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях Донецкой области. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.

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