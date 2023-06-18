ЗСУ просуваються під Авдіївкою: актуальна карта бойових дій

Згідно з картою бойових дій, у районі Авдіївки побільшало сірої зони. Тобто там тривають активні бойові дії, а українській військові мають певні успіхи біля Веселого.

Також інформацію про просування наших військ підтвердив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Відповідну заяву він зробив в ефірі телемарафону.

"Не втрачають навіть маленького шансу, використовують усі можливості. І в принципі поки це не видно на інтерактивній мапі DeepState, але за останні два тижні наші просунулись вперед трохи більш як на кілометр", - сказав Барабаш.

Також українські захисники просуваються на Запорізькому напрямку. Зокрема, південніше населеного пункту Мала Токмачка.

Варто зазначити, що підрозділи ЗСУ продовжують штурми західніше міста Оріхів, де було звільнено село Лобкове. Аналітики сервісу Deepstate також зазначають, що загалом інтенсивність бойових дій дещо вщухла.

Наступ України

Як повідомлялося, на початку червня українські військові активізували наступальні дії відразу на декількох ділянках фронту. Зокрема, ЗСУ просувають на флангах Бахмутського напрямку.

Крім того, наші воїни почали звільняти населені пункти на Бердянському та Запорізькому напрямках. Довгий час лінія фронту на цих напрямках була незмінною.

При цьому британська розвідка зазначає, що окупаційні війська зараз зазнають найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут у березні цього року.

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