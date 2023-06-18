ВСУ продвигаются под Авдеевкой: актуальная карта боевых действий

Согласно карте боевых действий, в районе Авдеевки стало больше серой зоны. То есть там продолжаются активные боевые действия, а украинские военные имеют определенные успехи возле Веселого.

Также информацию о продвижении наших войск подтвердил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Соответствующее заявление он сделал в эфире телемарафона.

"Не упускают даже маленького шанса, используют все возможности. И в принципе пока это не видно на интерактивной карте DeepState, но за последние две недели наши продвинулись вперед чуть более километра", - сказал Барабаш.

Также украинские защитники продвигаются на Запорожском направлении. В частности, южнее населенного пункта Малая Токмачка.

Стоит отметить, что подразделения ВСУ продолжают штурмы западнее города Орехов, где было освобождено село Лобковое. Аналитики сервиса Deepstate также отмечают, что в целом интенсивность боевых действий несколько утихла.

Наступление Украины

Как сообщалось, в начале июня украинские военные активизировали наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. В частности, ВСУ продвигают на флангах Бахмутского направления.

Кроме того, наши воины начали освобождать населенные пункты на Бердянском и Запорожском направлениях. Долгое время линия фронта на этих направлениях была неизменной.

При этом британская разведка отмечает, что оккупационные войска сейчас несут наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут в марте этого года.

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