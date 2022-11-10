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ЗСУ просуваються у Миколаївській області: увійшли до ще одного села під Снігурівкою

Фото: ЗСУ увійшли до села Тамарине у Снігурівському районі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові увійшли до села Тамарине у Снігурівському районі Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українських бійців та місцеві медіа.

Наші захисники також оприлюднили фотографії з підняттям українського прапора у Тамариному.

Нагадаємо, раніше українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки у Миколаївській області. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що Миколаїв вже почав готувати гуманітарну допомогу для населеного пункту.

Окрім того, українські бійці змогли зайняти Василівку, Павлівку та Євгенівку у Миколаївській області.

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