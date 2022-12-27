ЗСУ просуваються до Кремінної, а окупанти готуються "до битви століття" під Мелітополем: карти боїв

Контрнаступальні дії ЗСУ на заході Луганської області - сході Харківської області

Війська РФ 25 та 26 грудня продовжували контратаки з метою повернути втрачені позиції на північний захід від Сватового. У Генштабі ЗСУ повідомив, що окупанти безуспішно атакували у напрямку Лиман Перший (50 км на північний захід від Сватового), Стельмахівка (15 км на захід від Сватового) та Новоселівське (15 км на північний захід від Сватового) 25 грудня. Російські "воєнкори" зазначають, що 26 грудня війська РФ продовжували атаки у цих районах. Заступник "міністра внутрішніх справ" "ЛНРівців" Віталій Кисельов заявив, що 26 грудня російські сили взяли під контроль Масютівку (50 км на північний захід від Сватового), проте ISW не виявила візуальних підтверджень цього твердження.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ продовжують наступальні дії в районі Сватового та підтримують стабільний темп просування, щоб просуватися розмірено, метр за метром. Російські джерела підкреслили ймовірні втрати ЗСУ під Сватовим і заявили, що українські війська перекидають у цей район живу силу та техніку, щоб нібито компенсувати величезні втрати особового складу.

У період з 25 по 26 грудня російські та українські війська продовжували наступальні дії на рубежі Сватове - Кремінна. У Генштабі ЗСУ зазначили, що українські війська відбивали атаки окупантів у районі н.п. Площанка (16 км на північний захід від Кремінної), Червонопопівка (5 км на північ від Кремінної), Невське (17 км на північний захід від Кремінної) 25 та 26 грудня.

Російські військові блогери зазначили, що сили РФ на лінії Сватове - Кремінна складаються з мобілізованих частин із Московської області, а також з частин 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу та 8-ї загальновійськової армії Московської області Південного військового. Це змішане угруповання сил передбачає, що російські загарбники виводять війська з різних точок по всьому театру воєнних дій, щоб заповнити проломи на лінії Сватове - Кремінна і компенсувати триваючу деградацію звичайних частин.

Російські джерела також стверджували, що українські війська намагалися атакувати російські позиції біля Кремінної та що частини "Російського легіону" та 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу відобразили спроби ЗСУ у Кремінній. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 26 грудня зазначив, що бойові дії ведуться "неподалік" від Кремінної та що російське командування у Кремінній евакуйовано до Рубіжного, приблизно за 10 км на південний схід від Кремінної і далі за лінією фронту. Чиновник спростував повідомлення про звільнення Кремінної українськими військами та закликав до терпіння. Російські "воєнкори" звинуватили українські джерела у "роздмухуванні" заяв про успіхи під Кремінною і назвали подібні повідомлення активною інформаційною операцією.

Українські війська продовжували завдавати ударів по місцях зосередження російських військ у тилу Луганської області. 26 грудня Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські сили завдали удару по скупченню російської живої сили в районі Половинкине, населеного пункту на південній околиці Старобільська і вздовж траси H21 Старобільськ - Луганськ. Російські джерела також стверджували, що 25 грудня артилерія ЗСУ завдала ударів по Рубіжному (на південний схід від Кремінної) та Щастю (20 км на північ від Луганська).

Ситуація на Донбасі

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута 25 та 26 грудня. Глава Донецької ОВА Павло Кириленко 26 грудня зазначив, що темпи наступу військ РФ на Бахмут не знизилися і що окупанти перекидають у цей район сили та потенційно підтягують додаткові резерви. Спостереження Кириленка може суперечити оцінці ISW від 24 грудня про те, що темпи російських наступів на Бахмут останніми днями сповільнилися, хоча це не обов'язково суперечить прогнозу аналітиків про те, що війська РФ можуть спробувати ініціювати тактичну паузу або уповільнити операції з перегрупування в цьому районі.

У Генштабі ЗСУ повідомили 25 та 26 грудня, що російські війська провели безуспішні наземні атаки на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута в районі Веселого, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Підгородного; та на південь від Бахмута в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Майорська та Південного. Російські "воєнкори" стверджували, що найманці групи "Вагнера" почали наступ на північний схід від Бахмута у напрямку Соледара, 26 грудня взяли під контроль школу між Бахмутським і Соледаром та очистили опорні пункти українських військ на околиці Підгородного.

На кадрах, опублікованих у соцмережах 25 грудня, видно, як українські війська ведуть бої на південь від Бахмута в Опитному, а російські блогери продовжують обговорювати російські операції в цьому районі. Колишній командир бойовиків і відомий російський блогер Ігор Гіркін зазначив, що ВСУ мав вісім років для підготовки оборони на південь від Бахмута і що російські сили навряд чи просунуться в цьому районі далі, ніж буде досягнуто незначних тактичних успіхів.

Війська РФ 25 та 26 грудня продовжували наступальні операції вздовж західної околиці Донецька. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська провели безуспішні наземні атаки на Красногорівку, Веселе, Водяне та Мар'їнку (усі від північно-західної до південно-західної околиці Донецька) з 25 по 26 грудня.

На геолокованих кадрах бойових дій, опублікованих 26 грудня, видно, як сили "ДНРівців" беруть під свій контроль зміцнення ЗСУ приблизно за 8 км на північ від Авдіївки. Російські "воєнкори" стверджували, що 25 грудня війська РФ додатково атакували Невельське та Первомайське (обидва на північний захід від Донецька) та Новомихайлівку (10 км на південний захід від Донецька). Російські джерела продовжували обговорювати повідомлення про настання росіян у Мар'їнці та стверджували, що війська РФ, у тому числі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, відтісняють українські війська до західної околиці населеного пункту. Російські джерела продовжували стверджувати, що ЗСУ провели обмежені контратаки на південний захід від Донецька, щоб відновити втрачені позиції в районі Вугледару.

"Південна вісь"

Українські військові представники вказали, що російські сили можуть концентрувати деякі невказані сили для наступальних чи демонстраційних операцій у Запорізькій області. Начальник Об'єднаного українського прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін заявив, що війська РФ у невстановлених районах збирають сили, які можуть бути з'єднаннями для проведення наступальної операції. Він зазначив, що це угруповання час від часу змінює свої позиції, але конкретний напрямок дій російське командування поки що не обрало. Єрін додав, що незрозуміло, чи використовуватиме російське військове командування це угруповання для показових дій або під час підготовки до наступальної операції, і заявив, що ЗСУ наразі не спостерігають значного збільшення сил у Запорізькій області.

Російська окупаційна "влада" і блогери поширили повідомлення про те, що 25 грудня війська РФ завершили будівництво укріплень уздовж лінії фронту в Запорізькій області. Російський "воєнкор" також прокоментував українські повідомлення про те, що війська РФ облаштують позиції навколо Мелітополя, зазначивши, що російські війська зібрали в місті багато військової техніки, "начебто вони готуються до битви століття".

Українські військові повідомили, що сили РФ намагаються здійснити невеликі бойові розвідувальні операції, щоб вийти на правобережну Херсонську область. Прес-секретарка Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк також заявила, що війська РФ продовжують втрачати позиції у невстановлених районах, тоді як українські сили ведуть артилерійський вогонь, щоб не допустити посилення передових російських угруповань додатковими силами. Вона додала, що ЗСУ продовжують невстановлені бойові дії проти російських сил на Кінбурнській косі, тоді як сили РФ використовують свої позиції на косі для обстрілу портових районів у Миколаївській області.

Війська РФ продовжують обстрілювати звільнені населені пункти та українські позиції у правобережній Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Російські війська також продовжували обстрілювати густонаселені міста Берислав та Херсон.

Українські сили продовжували завдавати ударів по російських цілях на півдні України. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили завдали удару по російському штабу в Забарине (приблизно за 30 км на південний захід від міста Херсон) під час зустрічі офіцерів Південного військового округу. Повідомляється, що внаслідок удару постраждали до 70 російських військовослужбовців. У Генштабі ЗСУ також повідомили, що внаслідок українського удару по неназваному населеному пункту в окупованій Херсонській області загинуло до 50 російських військовослужбовців та до 100 військовослужбовців зазнали поранень. Українські місцеві офіційні особи та користувачі соціальних мереж також повідомили, що ЗСУ завдали удару по російській військовій техніці в Олешках та Чаплинці, відповідно за 10 та 67 км на південний схід від Херсона.