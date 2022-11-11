ЗСУ просуваються у Херсонській та Миколаївській областях: актуальна карта бойових дій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту війни Deepstatemap .

Окрім того, значна частина населених пунктів, що знаходяться на правому березі Херсонської області, перейшли у так звану "сіру зону". Серед них Баратівка, Лиманець, Олександрівка, Федорівка, Високе, Вірівка, Томарине, Урожайне, Новорайськ та Червоний Маяк.

Згідно з даними карти, наші бійці увійшло до села Калинівка, що у Снігурівському районі Миколаївської області.

Нагадаємо, український Генштаб офіційно підтвердив звільнення 12 населених пунктів у Херсонській області.

До того ж, вчора стало відомо, що українські захисники деокупували місто Снігурівка Миколаївській область та низку інших населених пунктів на півдні. Але голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що область ще не повністю звільнена від загарбників.

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