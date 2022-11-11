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ЗСУ просуваються у Херсонській та Миколаївській областях: актуальна карта бойових дій

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П'ятниця 11 листопада 2022 11:51
ЗСУ просуваються у Херсонській та Миколаївській областях: актуальна карта бойових дій Фото: з'явилася актуальна карта бойових дій на 11 листопада (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові продовжують просуватися у Миколаївській області та правобережній частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту війни Deepstatemap.

Згідно з даними карти, наші бійці увійшло до села Калинівка, що у Снігурівському районі Миколаївської області.

ЗСУ просуваються у Херсонській та Миколаївській областях: актуальна карта бойових дій

Окрім того, значна частина населених пунктів, що знаходяться на правому березі Херсонської області, перейшли у так звану "сіру зону". Серед них Баратівка, Лиманець, Олександрівка, Федорівка, Високе, Вірівка, Томарине, Урожайне, Новорайськ та Червоний Маяк.

ЗСУ просуваються у Херсонській та Миколаївській областях: актуальна карта бойових дій

Нагадаємо, український Генштаб офіційно підтвердив звільнення 12 населених пунктів у Херсонській області.

До того ж, вчора стало відомо, що українські захисники деокупували місто Снігурівка Миколаївській область та низку інших населених пунктів на півдні. Але голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що область ще не повністю звільнена від загарбників.

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