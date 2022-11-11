ВСУ продвигаются в Херсонской и Николаевской областях: актуальная карта боевых действий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту войны Deepstatemap .

Кроме того, значительная часть населенных пунктов, которые находятся на правом берегу Херсонской области, перешли в так называемую "серую зону". Среди них Баратовка, Лиманец, Александровка, Федоровка, Высокое, Веровка, Томарино, Урожайное, Новорайск и Красный Маяк.

Согласно данным карты, наши бойцы вошли в село Калиновка в Снигиревском районе Николаевской области.

Напомним, украинский Генштаб официально подтвердил освобождение 12 населенных пунктов в Херсонской области.

К тому же, вчера стало известно, что украинские защитники деоккупировали город Снигиревка Николаевской области и ряд других населенных пунктов на юге. Но глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что область еще не полностью освобождена от захватчиков.

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