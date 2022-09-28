ЗСУ просуваються біля Лимана та Куп'янська: актуальна карта боїв

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на Донбасі. ЗСУ вдалося просунутися біля Лимана (Донецька область) та Куп'янська (Харківська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.
Так, за даними порталу, під час контрнаступу українським військовим вдалося звільнити селище Ковшарівка за 12 км від Куп'янська. Таким чином ЗСУ повністю обрізають окупантів від Куп'янськ-Вузлового, який був важливим логістичним вузлом для росіян.
Крім того, успіхи українських військових помітні біля Лиману. Там наші військові взяв під контроль два населені пункти - Новоселівку та Зелену Долину. Варто зазначити, що після взяття цих населених пунктів українські війська взяли в півкільце окупантів, які зараз перебувають у Лимані.
Портал також повідомляє, що на Херсонському напрямку у селищі Любимівка помічено горнізон російської армії. Щодо самої ситуації на околицях населеного пункту, поки не повідомляється.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили просуваються вперед на фронті у рамках контрнаступу.
Як повідомлялося, ВСУ вдалося встановити вогневий контроль над важливою для росіян трасою в Луганській області.
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