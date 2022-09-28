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ВСУ продвигаются возле Лимана и Купянска: актуальная карта боев

Фото: ВСУ продвигаются возле Лимана и Купянска (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на Донбассе. ВСУ удалось продвинуться возле Лимана (Донецкая область) и Купянска (Харьковская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap.

Так, по данным портала, в ходе контрнаступления украинским военным удалось освободить поселок Ковшаровка в 12 км от Купянска. Таким образом, ВСУ полностью обрезают оккупантов от Купянск-Узлового, который являлся важным логистическим узлом для россиян.

Кроме того, успехи украинских военных заметны возле Лимана. Там наши военные взял под контроль два населенных пункта - Новоселовку и Зеленую Долину. Стоит отметить, что после взятия этих населенных пунктов украинские войска взяли в полукольцо оккупантов, которые сейчас находятся в Лимане.

Портал также сообщает, что на Херсонском направлении в поселке Любимовка замечен горнизон российской армии. Относительно самой ситуации в окрестностях населенного пункта, пока не сообщается.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы продвигаются вперед на фронте в рамках контрнаступления.

Как сообщалось, ВСУ удалось устновить огневой контроль над важной для россиян трассой в Луганской области.

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