ЗСУ просуваються біля Лимана та Куп'янська: актуальна карта боїв

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap .

Так, за даними порталу, під час контрнаступу українським військовим вдалося звільнити селище Ковшарівка за 12 км від Куп'янська. Таким чином ЗСУ повністю обрізають окупантів від Куп'янськ-Вузлового, який був важливим логістичним вузлом для росіян.

Крім того, успіхи українських військових помітні біля Лиману. Там наші військові взяв під контроль два населені пункти - Новоселівку та Зелену Долину. Варто зазначити, що після взяття цих населених пунктів українські війська взяли в півкільце окупантів, які зараз перебувають у Лимані.

Портал також повідомляє, що на Херсонському напрямку у селищі Любимівка помічено горнізон російської армії. Щодо самої ситуації на околицях населеного пункту, поки не повідомляється.