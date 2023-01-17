ЗСУ просуваються біля Кремінної, а війська РФ накопичують резерви на півдні: карти боїв

Збройні сили України продовжують наступ у районі Кремінної Луганської області, а окупанти збирають сили та боєприпаси на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Українські військові успішно наступають у напрямку Кремінної

Російські війська продовжували завдавати ударів для відновлення втрачених позицій у районі Сватове та на Куп'янському напрямку. Генштаб ЗСУ повідомив, що окупантам не вистачає бойової техніки та особового складу на Куп'янському напрямі.

Українські сили, у свою чергу, продовжували контрнаступальні операції у районі Кремінної 15 та 16 січня. Міністерство оборони Великобританії повідомило, що бої на ділянці Кремінна тривали у вихідні, зазначивши, що українські сили продовжують наступ на східну околицю Кремінної.

У ВСУ заявили, що російські війська зробили безуспішні штурми населених пунктів Макіївка та Білогорівка, приблизно за 23 км на північний захід і 13 км на південь від Кремінної відповідно. Міноборони РФ заявило, що російські війська нібито відбили українську атаку в районі Діброви.

Бої у Донецькій області: ключовий напрямок

За даними експертів ISW, російські війська досягли додаткових територіальних успіхів на північ від Бахмута. ПВК "Вагнера" ​​захопила залізничну станцію Сіль на північний захід від Соледара 16 січня.

Імовірно, російські сили можуть посилити атаки в районі Кліщівки (на південний захід від Бахмута) після захоплення Соледара (на північ від Бахмута) у новій спробі оточити Бахмут після кількох місяців безрезультатних лобових атак. Просування Росії на півдні Бахмуту дозволить окупантам загрожувати українським наземним комунікаціям на трасі T0504 від Часового Яру до Бахмуту.

Геолоковані кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські війська трохи просунулися на південному сході Бахмута біля бахмутського сміттєзвалища.

15-16 січня російські війська також продовжували наступальні дії у районі Авдіївка-Донецьк. ЗСУ відбили атаки росіян на Красногорівку, Новобахмутівку, Перемогу, Водяне та Мар'їнку.

Південний напрямок: окупанти продовжують накопичувати сили

Російські сили продовжували нагромаджувати живу силу на лівому березі Херсонської області. Повідомляється, що на східному березі Дніпра з'явилися представники ПВК "Вагнера". Наразі ISW не зафіксувала жодних ознак появи ПВК у Херсонській області.

Російська окупаційна влада заявила, що російська ППО збили 10 українських БПЛА над Чорним морем у районі Севастополя 15 та 16 січня. Немає жодних вказівок на те, що якийсь із БПЛА вразив свої цілі.

Крім того, 15 та 16 січня російські війська вели артилерійський вогонь районами Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.