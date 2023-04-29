ЗСУ просунулися на заході Донецької області: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Кремінної та здійснили поступове просування на північний захід від Кремінної станом на 28 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 квітня, показують, що російські війська просунулися в районі приблизно в 10 км на північний захід від Кремінної.

У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Діброви (5 км на південний захід від Кремінної), району Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної). Російський військовий блогер стверджував, що російські війська безуспішно атакували Торське та Терни, обидва приблизно за 13 км на захід від Кремінної.

Бої на Донбасі

Російські війська посилюють тиск на трасу Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 квітня, показують, що російські війська просунулися до Бахмутського індустріального коледжу на T0504 на південному заході Бахмута.

Інші кадри з геолокацією показують, як українські сили здійснюють контрольований відхід з однієї будівлі вздовж T0504, що свідчить про те, що російські сили також просувалися в цьому районі. Генштаб України вперше повідомив 27 квітня, що українські війська відбили російську наземну атаку в напрямку Часів Яр (9 км на захід від Бахмута).

27 квітня російські сили продовжили наземні атаки в Бахмуті та його околицях. Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжували атаки в межах Бахмута та що українські сили відбили російські наземні атаки в напрямку Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута).

Російські військові блогери стверджували, що сили групи "Вагнера" прорвали українську оборону в центрі Бахмута та продовжували атакувати українські позиції на півночі, півдні та заході Бахмута. Вони також стверджують, що російські війська атакували поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (6 км на захід від Бахмута). Один "воєнкор" стверджував, що українські сили проводили контратаки біля Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) та Богданівки.

28 квітня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Авдіївки, Сіверного (5 км на захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівки (10 км на південний захід від міста Донецьк).

Російський військовий блогер стверджував, що 27 квітня російські війська наступали в районі Красногорівки. Інший "воєнкор" 28 квітня заявив, що російські війська атакували українські позиції на південно-західному підході до Авдіївки.

Станом на 28 квітня українські війська просунулися в західній частині Донецької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 квітня, показують, що українські війська просунулися на південний захід від Павлівки (3 км на південний захід від Вугледара).

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська завдали ударів по українських позиціях поблизу Павлівки. 28 квітня російські війська не проводили жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області.

Російські війська, ймовірно, розмістили термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, засоби військового округу, на напрямках Авдіївка та захід Донецької області, що свідчить про потенційну підготовку до посилення наступальних операцій. У так званій "ДНР" 28 квітня опублікували кадри, на яких нібито сили 40-ї окремої морської піхотної бригади РФ (ТОФ) ведуть вогонь із системи ТОС-1А в напрямку Авдіївки, а в Міноборони РФ заявили, що російські війська використовують системи термобаричної артилерії на заході Донецької області.

Застосування систем ТОС-1А в районі Авдіївки та західній частині Донецької області навряд чи створить вирішальну перевагу на полі бою для російських сил, як раніше оцінювало ISW.

"Південна вісь"

28 квітня російські війська продовжували звичайні вогневі та оборонні дії на півдні України. У Генштабі України зазначили, що російські війська тримають оборону на Херсонському та Запорізькому напрямках. Російські джерела продовжували припускати можливий український контрнаступ через річку Дніпро в Херсонській області та через Каховське водосховище в Запорізькій області. На відео з геолокацією, опублікованому 28 квітня, видно, як українські війська завдають ударів по російських позиціях у Корсунці Херсонської області.