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Росіяни зосередили наступ на Бахмут та Авдіївку, - британська розвідка

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Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 17:40
Росіяни зосередили наступ на Бахмут та Авдіївку, - британська розвідка Фото: росіяни зосередили наступ на Бахмут та Авдіївку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові продовжують штурмувати позиції українських захисників на сході нашої країни. Однак ЗСУ відбивають атаки та не дають ворогу просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як свідчані дані, головні бої проходять на сході України. Там окупанти зосередились на трьох напрямках. Вони атакують у районі Бахмута, західніше Донецька в районі Авдіївки та на лінії Куп'янськ-Лиман.

Окрім цього тривають зіткнення військових на півдні України у Херсонській та Запорізькій областях. На вказаних напрямках фронту ворог зайняв оборону.

Також окупанти активно обстрілюють всю лінію фронту та прифронтові населені пункти. Росіяни використовують важке озброєння та авіацію проти військових та мирного населення.

Росіяни зосередили наступ на Бахмут та Авдіївку, - британська розвідка

Фото: дані розвідки (twitter.com/DefenceHQ)

Раніше британська розвідка назвала справжню причину скасування пропагандистської акції "Безсмертний полк" на території Росії. Влада була стурбована тим, що учасники акції підкреслять масштаби нещодавніх втрат Росії у війні з Україною.

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