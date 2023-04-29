ВСУ продвинулись на западе Донецкой области: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Кременной и совершили постепенное продвижение к северо-западу от Кременной по состоянию на 28 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 28 апреля, показывают, что российские войска продвинулись в районе примерно в 10 км северо-западнее Кременной.

В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной), района Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска безуспешно атаковали Торское и Терны, оба примерно в 13 км к западу от Кременной.

Бои на Донбассе

Российские войска усиливают давление на трассу Т0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут. Геолокационные кадры, опубликованные 27 апреля, показывают, что российские войска продвинулись в Бахмутский индустриальный колледж на T0504 на юго-западе Бахмута.

Другие кадры с геолокацией показывают, как украинские силы совершают контролируемый уход из одного здания вдоль T0504, что свидетельствует о том, что российские силы также продвигались в этом районе. Генштаб Украины впервые сообщил 27 апреля, что украинские войска отразили российскую наземную атаку в направлении Часов Яр (9 км к западу от Бахмута).

27 апреля российские силы продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжали атаки в пределах Бахмута и что украинские силы отразили российские наземные атаки в направлении Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута).

Российские военные блоггеры утверждали, что силы группы "Вагнера" прорвали украинскую оборону в центре Бахмута и продолжали атаковать украинские позиции на севере, юге и западе Бахмута. Они также утверждают, что российские войска атаковали вблизи Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (6 км к западу от Бахмута). Один "военкор" утверждал, что украинские силы проводили контратаки у Хромового (непосредственно западнее Бахмута) и Богдановки.

28 апреля российские войска продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские наземные атаки вблизи Авдеевки, Северного (5 км к западу от Авдеевки), Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), Красногоровки (22 км к юго-западу от Авдеевки), Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки) и Новомихайловки (10 км юго-западнее города Донецк).

Российский военный блоггер утверждал, что 27 апреля русские войска наступали в районе Красногоровки. Другой "военкор" 28 апреля заявил, что российские войска атаковали украинские позиции на юго-западном подходе к Авдеевке.

По состоянию на 28 апреля, украинские войска продвинулись в западной части Донецкой области. Геолокационные кадры, опубликованные 28 апреля, показывают, что украинские войска продвинулись юго-западнее Павловки (3 км юго-западнее Угледара).

Министерство обороны России заявило, что российские войска нанесли удары по украинским позициям вблизи Павловки. 28 апреля российские войска не проводили никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в западной части Донецкой области.

Российские войска, вероятно, разместили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А, средства военного округа, по направлениям Авдеевка и мероприятие Донецкой области, что свидетельствует о потенциальной подготовке к усилению наступательных операций. В так называемой ДНР 28 апреля опубликовали кадры, на которых якобы силы 40-й отдельной морской пехотной бригады РФ (ТОФ) ведут огонь из системы ТОС-1А в направлении Авдеевки, а в Минобороны РФ заявили, что российские войска используют системы термобарической артиллерии на западе Донецкой области.

Применение систем ТОС-1А в районе Авдеевки и западной части Донецкой области вряд ли создаст решающее преимущество на поле сражения для российских сил, как ранее оценивало ISW.

"Южная ось"

28 апреля русские войска продолжали обычные огневые и оборонительные действия на юге Украины. В Генштабе Украины отметили, что российские войска держат оборону в Херсонском и Запорожском направлениях. Российские источники продолжали предполагать возможное украинское контрнаступление через реку Днепр в Херсонской области и через Каховское водохранилище в Запорожской области. На видео с геолокацией, опубликованном 28 апреля, видно, как украинские войска наносят удары по российским позициям в Корсунке Херсонской области.