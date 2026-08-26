ua en ru
Ср, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Китай допоміг Росії зробити "Шахеди" ще небезпечнішими, - WSJ

11:39 26.08.2026 Ср
2 хв
Пекін відіграє ключову роль у цьому процесі
aimg Юлія Капітонова
Китай допоміг Росії зробити "Шахеди" ще небезпечнішими, - WSJ Фото: Росія продовжує удосконалювати "Шахеди" (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Нові реактивні версії "Шахедів", які Росія використовує для масованих атак по Україні, здатні розганятися до 500 км/год. Це приблизно утричі швидше за попередні модифікації дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, поява нових реактивних "Шахедів" стала можливою значною мірою завдяки Китаю.

Китайські підприємства постачали двигуни та інші комплектуючі для цих безпілотників.

За словами чинних і колишніх американських чиновників, Пекін протягом тривалого часу залишається головним джерелом компонентів для "Шахедів". Йдеться, зокрема, про сервомотори та гіроскопи.

WSJ зазначає, що саме завдяки такому міжнародному ланцюгу постачання Іран зміг розвинути виробництво недорогих ударних дронів, які згодом почала масово використовувати Росія проти України.

Одним із головних викликів для іранських інженерів було створення двигуна, здатного протягом кількох годин працювати на високих швидкостях і за значних температур. За основу вони взяли німецький двигун L 550 E виробництва Limbach Flugmotoren.

У 2012 році китайська компанія почала продавати двигуни Limbach, а у 2017-му повністю придбала німецького виробника. Це спростило доступ Ірану до таких силових установок. Згодом Іран створив власну версію двигуна на основі моделей Limbach, але при цьому використовував дешеві китайські комплектуючі.

Окремо згадується китайська компанія Telefly Telecommunications Equipment. Українська влада заявляла, що вона виробляє турбореактивні двигуни. Після того як Україна повідомила про виявлення двигунів Telefly у російських дронах, інформація про турбореактивні двигуни зникла з англомовної версії сайту компанії.

Попри це, відповідні згадки залишилися на китайськомовній та інших мовних версіях сайту, а також на сторінках інших китайських онлайн-продавців.

До речі, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав Китай "охолодити пил" Путіна після нових погроз.

Також стало відомо, що Пекін зажадав від Росії та України зупинити бойові дії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Китай Війна Росії проти України Дрони
Новини
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають